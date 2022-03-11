Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti - Haberler

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Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.

İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde İSTOÇ mevkiinde karla kaplı yol nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı. Yolda kalan araçları polisler iterek kurtarmaya çalıştı. Polisler zaman zaman yoldaki diğer araç sürücüleri ve yolcularından da yardım istedi. Polisler ve vatandaşlar otomobilleri iterek kaldıkları noktalardan kurtardı.


Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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