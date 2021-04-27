Son dakika haber! BAĞCILAR'DAKİ YANGINDA ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da 6 katlı binada çıkan yangında çatıdan atlayanAhmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 6 katlı binada çıkan yangında çatıdan atlayan

Ahmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Ahmet Çilingir çatıdan sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı