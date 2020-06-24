Son dakika haberleri: BAĞCILAR'DA YOL ÇÖKTÜ; OTOBÜSÜN LASTİĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ (1)
Gelen son dakika haberine göre Bağcılar, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü.
24.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:32
Bağcılar, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. Yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-Otobüsün görüntüsü-Çukura düşen lastik
-Vatandaşlar
- İstanbul
Kaynak: DHA