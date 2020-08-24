Son dakika haberleri | Bağcılar'da otomobilin 6 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada Son dakika haberi... BAĞCILAR'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi.

BAĞCILAR'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi. Çocuğu yaralayan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Otomobilin çocuğa çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2181 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 6 yaşında Ş.A. arkadaşıyla birlikte sokakta oyun oynamaya çıktı. İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü otomobiliyle sokağa hızla girerek 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk otomobilin altında kaldı. Çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğun babası Mahir A. "Çocuklar dışarıda onuyordu. O sırada araba geldi. Çocuğu ezip kaçtı durmadan gitti. Üzerinden geçti. durumu iyi Elhamdülillah. Şuanda bir şeyi yok ama her gün hastaneye gidiyoruz. Henüz şikayet etmedim bekledim." diye konuştu.- İstanbul

Kaynak: DHA