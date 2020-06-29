Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA ONLARCA KİŞİ SOKAĞI KAPATIP NİŞANDA EĞLENDİ Son dakika haberlerine göre İstanbul DHAKoronarivüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi.

İstanbul DHA

Koronarivüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi. Bağcılar'da onlarca kişi nişan için bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar yanyana oturup çalan müzikle eğlendi. Damat ve gelin oynarken toplananlar da onlara eşlik etti.

Kaynak: DHA