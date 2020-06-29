Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA ONLARCA KİŞİ SOKAĞI KAPATIP NİŞANDA EĞLENDİ
Son dakika haberlerine göre İstanbul DHAKoronarivüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi.
29.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:10
İstanbul DHA
Koronarivüs uyarılarına rağmen hafta sonu İstanbul'da manzara yine değişmedi. Bağcılar'da onlarca kişi nişan için bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar yanyana oturup çalan müzikle eğlendi. Damat ve gelin oynarken toplananlar da onlara eşlik etti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA