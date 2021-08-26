Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU

Son dakika gündem haberi... BAĞCILAR'DA, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce dönüş yapan başka bir otomobile ardından yol kenarındaki duvara çarptı.

BAĞCILAR'DA, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce dönüş yapan başka bir otomobile ardından yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza yapan otomobil duvarda dik dururken, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmutbey Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıktan hızla hızla geçen Ömer A. idaresindeki 34 BCG 502 plakalı otomobil, o sırada sola dönüş yapan 34 TC 0824 plakalı otomobile yandan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobil duvarda dik şekilde dururken, otomobil sürücüsü Ömer A. ve yolcu Samet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı