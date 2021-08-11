Son dakika haberleri... Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bağcılar'da geçtiğimiz ay iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bağcılar'da geçtiğimiz ay iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyon anıda saniye saniye kameraya yansıdı.

Bağcılar'da 13 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde, O.S. ve M.S.'nin öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu iki kardeşi iş yerine çağıran şüpheli H.G.'nin, yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ederek bu kişilerin ölümüne sebep olduğu öğrenildi. H.Ç'yi de çekiçle başından yaraladıktan sonra kaçtığı tespit edilen şüpheli, 4 Ağustos günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şahsın yakalandığı operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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