Bağcılar'da bir inşaatın temel duvarının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Bağcılar'da bir ev inşaatının temel duvarının çökme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bağcılar'da bir ev inşaatının temel duvarının çökme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2110 Sokak'taki inşaatın temel duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İnşaatın iç kısmında meydana gelen çökme, sokakta da kısmi çökmeye neden oldu.

Kimsenin yara almadığı çökme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş