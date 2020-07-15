Son dakika haberleri... Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Son dakika haberi: Bağcılar'da 10 farklı adreste çok sayıda iş yerinde çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

15.07.2020 04:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:20

Bağcılar'da 10 farklı adreste çok sayıda iş yerinde çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güneşli Mahallesi'nde 10 ayrı adreste çeşitli cadde ve sokaklardaki çok sayıdaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları devam ederken yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay yerlerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberleri... Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: AA

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