Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler
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Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler

08.11.2020 19:58 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:07

Son dakika haber: Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın.

Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler

İSTANBUL - Bağcılar'da bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına, vatandaşlar da şişelerde taşıdıkları su ile müdahale etti.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2155. Sokakta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan mahallelilerin şişelerde taşıdıkları su ile yangına müdahale ettikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler
Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler
Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler
Son dakika haberleri | Bağcılar'da 4 katlı apartmanda yangın...Şişelerle müdahale ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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