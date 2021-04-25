Son dakika haberleri! Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği bu yılda balkonlarda
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Son dakika haberleri! Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği bu yılda balkonlarda

Son dakika haberleri! Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği bu yılda balkonlarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bafra'da yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve sadece ilçeye özgü bir gelenek olmasıyla bilinen Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler ve belirlenen kurallar çerçevesinde bu yıl da balkonlardan kutlanacak.

Bafra'da yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve sadece ilçeye özgü bir gelenek olmasıyla bilinen Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler ve belirlenen kurallar çerçevesinde bu yıl da balkonlardan kutlanacak.

Asırlardır Ramazan ayının 14. gününü, 15'ine bağlayan gece kutlanan ve Bafralılarca özlemle beklenen geleneğin bu yılda kutlanması için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Özünde paylaşım kültürünün yattığı köklü gelenek, bu yılda geçtiğimiz yıl olduğu gibi başta çocuklar olmak üzere vatandaşların balkonlarından katılımı ile gerçekleştirilecek. 26 Nisan akşamı iftar sonrası gerçekleşecek Selesepet Top Kandil Şenlikleri'ne 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mıza özgü asırlık geleneğin unutulup gitmesine izin vermeyeceğiz. Pandemi ile ilgili alınan tüm kurallara ve tedbirlere uyarak Selesepet Top Kandil Şenliğimizi bu yıl da mümkün mertebe yaşatacağız. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı 26 Nisan akşamı ellerinde bayraklarımız ve fenerleriyle birlikte balkonlarından bizlere eşlik ederek bu tarihi mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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