Son dakika haberleri: Bafra'da kumar evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Bafra'da kumar evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

26.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:05
Son dakika haberleri: Bafra'da kumar evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Son dakika haber... Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan operasyonda kumar evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan operasyonda kumar evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Tabakhane Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. 36 polisin katıldığı baskında 1 adet kurulu oyun masası, çok sayıda iskambil kağıdı, oyunda kullanılan yazboz, veresiye defteri, açılmamış 87 adet şişe bira, 1 fişek halinde yaklaşık 5 gram kubar esrar, 4 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi. Evde yakalanan 7 şahıs hakkında "1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten" idari işlem yapıldı.

Ev sahibi H.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak, izinsiz alkol sunumu yapmak, kumar oynamak, yer temin etmek" suçlarından, 2 şahsa da "ruhsatsız silah bulundurmaktan" suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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