Son dakika haberleri: BAE'li Bakan Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını ekim ayında sonlandırdığını açıkladı
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Son dakika haberleri: BAE'li Bakan Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını ekim ayında sonlandırdığını açıkladı

05.02.2021 02:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 02:54
Son dakika haberleri: BAE'li Bakan Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını ekim ayında sonlandırdığını açıkladı

Son dakika haber... ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıkladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından Gargaş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." ifadesini kullanan Gargaş, ülkesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'de barışın tesisi amacıyla yürüttüğü çalışmaları desteklediğini kaydetti.

Yemenli yetkililer, daha önce pek çok kez BAE'yi, Yemen'i bölmek ve doğal zenginliklerini ele geçirmek için güneyini kontrol altına almakla suçlamıştı. BAE, ayrıca Yemen'de hükümete bağlı güçlere paralel askeri güç oluşturma ve onları eğitmekle suçlanıyor.

Ürdün ve BAE dışişleri bakanları Yemen krizini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldi.

İki dışişleri bakanı, görüşmede Yemen'deki krizin sona ermesi ve BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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