Son dakika haberleri | BAE'li Bakan Gargaş, Türkiye ve İran ile karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi

Son dakika haberler... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülkeyle de karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülkeyle de karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

Abu Dabi merkezli The National gazetesinin haberine göre, BAE Politika Merkezi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Abu Dabi Stratejik Münazarası'nda konuşan Gargaş, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ile İran'ın bölgesel politikalarının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu öne süren Gargaş, "Bu müdahalelere son verilmesi bölgedeki çatışmalar için barışçıl çözümü kolaylaştıracaktır." dedi.

Gargaş, BAE'nin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülke ile de karşı karşıya gelmek istemediklerini kaydetti.

BAE yönetimi, son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destekle bölgesel dengeleri gözetmeksizin izlediği dış politikasıyla tepki topladı. ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden, Trump yönetiminin aksine BAE ve Suudi Arabistan'a karşı daha dengeli ve mesafeli politikaları tercih edeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun