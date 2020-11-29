Son dakika haberleri: BAE'deki hava üssünde ABD'li bir kadın asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... NEW ABD Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görevli bir kadın havacı askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

NEW ABD Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görevli bir kadın havacı askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "New Jersey, Parlin kentinden Kaptan Kellian Leli, 27 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dhafra Hava Üssü'nde savaş dışı bir araç kazasında öldü." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kaptan Leli'nin BAE'deki hava üssünde Özgürlük Nöbetçisi Operasyonu bünyesinde görev yaptığı, ölüm hadisesinin çatışma dışı bir araç kazası nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, 30 yaşındaki kadın askerin kısa süre önce California'daki Travis Hava Kuvvetleri Üssü 60. Sağlık Operasyonları Filosuna atandığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay