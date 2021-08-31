Son dakika haberleri! BAE, bakanların ve yetkililerin "hesap verebilirliğini" artırmak için kararname çıkardı
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Son dakika haberleri! BAE, bakanların ve yetkililerin "hesap verebilirliğini" artırmak için kararname çıkardı

Son dakika haberleri! BAE, bakanların ve yetkililerin 'hesap verebilirliğini' artırmak için kararname çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çıkarılan kararname ile Kamu Savcılığının hesap verebilirliği artırmak için görevi kötüye kullandıklarından şüphelenilen bakanları ve üst düzey yetkilileri soruşturmasına izin verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çıkarılan kararname ile Kamu Savcılığının hesap verebilirliği artırmak için görevi kötüye kullandıklarından şüphelenilen bakanları ve üst düzey yetkilileri soruşturmasına izin verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Kamu Savcılığının hesap verebilirliği artırmak için görevi kötüye kullandıklarından şüphelendiği bakanları ve üst düzey yetkilileri soruşturmasına izin veren bir kararname çıkarıldı. Kararnamede, Kamu Savcılığının herhangi bir üst düzey yetkili hakkında şikayet alması halinde ve BAE'nin federal hükümeti ile koordineli olarak soruşturma açabileceği belirtilirken, soruşturma altındaki yetkililerin seyahat kısıtlaması getirilmesi ve gerekirse banka hesaplarının dondurulmasına izin veriliyor. Kararname ile hesap verebilirliği artırmak ve yasal süreci güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BAE, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki yolsuzluğun en az olduğu ülkeler arasında yer alırken, küresel olarak ise endekste 21'inci sırada yer alıyor.

Orta Doğu'nun finans merkezi Dubai'ye ev sahipliği yapan BAE, son birkaç yıldır kara para akışı için tercih edilen bir ülke olduğu algısını yıkmaya çalışıyor. BAE, geçtiğimiz ağustos ayında Dubai'de "finansal sistemin bütünlüğünü güçlendirmek" amacıyla kara para aklamayla mücadeleye odaklanan özel bir mahkeme kurulduğunu duyurmuş, geçtiğimiz şubat ayında ise hükümet, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele için bir İcra Dairesi kurmuştu. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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