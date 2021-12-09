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Son dakika haberleri: Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Baca yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı İmranlar köyünde bir binanın bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı İmranlar köyünde bir binanın bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı İmranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel Güney'e ait 2 katlı binanın bacasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, ev sahiplerini uyarırken, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Merdivenle çatıya çıkan köy sakinleri, kovalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalıştı. Köye ulaşan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana gelirken herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Baca yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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