Babasının kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, bulunup, annesine teslim edildi
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Babasının kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, bulunup, annesine teslim edildi

28.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:11
Babasının kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, bulunup, annesine teslim edildi

ANKARA'da babasının boşanma aşamasındaki eşinden kaçırdığı 2 yaşındaki N.Ş.K., polis tarafından bulunarak annesine teslim edildi.

ANKARA'da babasının boşanma aşamasındaki eşinden kaçırdığı 2 yaşındaki N.Ş.K., polis tarafından bulunarak annesine teslim edildi.

Ankara'da Şeyma Almila K., 3 Kasım'da boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Tevfik Sercan K.'ye, ayda iki görme hakkı bulunan kızı N.Ş.K'yi polis merkezinde teslim etti. Ancak Tevfik Sercan K., geçici velayeti eşine verilen kızını geri getirmedi. Şeyma Almila K., bunun üzerine polise başvurarak şikayette bulundu. Şeyma Almila K. ifadesinde, 3 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, eşinin kızını saat 18.00'de teslim etmesi gerektiğini; ancak kendisini defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tevfik Sercan K.'nin çevresinde, yakınlarının kullandığı araçların günlük PTS kayıtları ve mobese kameraları ile sosyal medya hesapları üzerinde inceleme ve araştırma yaptı. Araştırmalar sonunda Tevfik Sercan K.'nin kızı ile Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde G.K'nin evinde saklandığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın yapıldı. Evde yapılan inceleme sırasında banyodan çocuk ağlama sesi geldi. Tevfik Sercan K., kaçırdığı kızı ile birlikte banyoda bulundu. Kaçırılan N.Ş.K., nöbetçi savcının talimatıyla doktor raporu alınarak annesine teslim edildi. Gözaltına alınan Tevfik Sercan K. ve ev sahibi G.K.'nın emniyette işlemleri sürüyor.

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Babasının kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, bulunup, annesine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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