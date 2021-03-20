Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı

20.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:03
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.'yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı.

GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.'yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Murat B., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B., babası Ali B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat B., darbettiği babasını eve sokmaya çalıştı. Baba Ali B. kaçıp, polise bilgi verince, Murat B., eve girip, kendisini kilitledi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Murat B.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. 3 saat geçmesine rağmen Murat B.'yi ikna edemeyen polis ekipleri, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.'nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etti.ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ALINDISilahını teslim etmesine rağmen polise teslim olmamak için direnen Murat B., daha sonra evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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