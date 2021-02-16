Son dakika haberleri: Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşı içinde izledi (2)
16.02.2021 18:40 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:43
Son dakika gündem haberi... CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDIBursa'da Halil Muslu'nun (44) cinayet zanlısı eski patronu Seydi A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bursa'da Halil Muslu'nun (44) cinayet zanlısı eski patronu Seydi A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM