Son dakika haberleri: Aziziye ilçesinde yollara 10 bin ton asfalt kaplama yapılacak
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Son dakika haberleri: Aziziye ilçesinde yollara 10 bin ton asfalt kaplama yapılacak

Son dakika haberleri: Aziziye Belediyesi tarafından yeni hizmet sezonunda ilçe sınırlarında 10 bin ton asfalt kaplamanın yapılacağı açıklandı.

Son dakika haberleri: Aziziye ilçesinde yollara 10 bin ton asfalt kaplama yapılacak
06.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:42

Aziziye Belediyesi tarafından yeni hizmet sezonunda ilçe sınırlarında 10 bin ton asfalt kaplamanın yapılacağı açıklandı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1702 kilometrekare alanı ile Erzurum'un en büyük ilçesi konumundaki Aziziye'de 69 mahalle statüsünde köy ve 3 merkez mahalle bulunuyor.

Yaklaşık 64 bin nüfusu ve kaplıcalarıyla cazibesi artan Aziziye'de, asfalt kaplama çalışmaları için son hazırlıklar yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, son kez asfalt çalışması yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanların belirlendiğini aktaran Orhan, "Pandemi dolayısıyla hizmetlerimizde kısmi olarak gecikme olsa da mutlak surette halkımızın taleplerini karşılama noktasında gereken tüm çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Yıl sonuna kadar da tüm çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan, konutlaşmanın artarak devam ettiği Aziziye ilçesindeki yeni imar yollarının asfalt ile buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli büyüyen ve cazibesi artan Aziziye'nin, belediyecilik hizmetleri anlamında da aynı oranda hizmet yükü arttı. Aziziye, gerek nüfusu gerekse yeni imar alanları ile her geçen gün büyüyen bir ilçe konumuna geldi. Şehrin en genç ve en yaşlı yerleşim alanlarını içinde barındıran ilçemizin avantaj ve dezavantajlarına vakıfız. Şimdiki çalışmalarımız asfalt uygulamaları olacak. İlçemizin hak ettiği en kaliteli asfaltı ve yol çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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