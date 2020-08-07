Son dakika haberleri... Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın acı günü Son dakika güncel haberi... Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın anneannesi Rabia Mutioğlu hayatını kaybetti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın anneannesi Rabia Mutioğlu hayatını kaybetti.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Orhan ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan'ın 87 yaşındaki anneanneleri Mutioğlu, hayatını kaybetti.

Mutioğlu, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Aziziye Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar katıldı.

Kaynak: AA