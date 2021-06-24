Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu.
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Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu.

Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: 'Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu.

Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. Biz dünya yıldızlarını aldık. Senden beklentimiz bu. Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. - Haberler Spor
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