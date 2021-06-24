Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.

Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: 'Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.

Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz. Nihat Özdemir'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var, onları atın." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Aziz Yıldırım: 'Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun.'
Aziz Yıldırım: "Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun."
Aziz Yıldırım: 'İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon verdi.
Aziz Yıldırım: "İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz. - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:16:51. #1.16#

title