Son dakika haberleri! Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
Gelen son dakika haberlerine göre Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz.
Aziz Yıldırım: "Nihat Özdemir'i taraftarın önüne attınız, Covid'e yakalandığında Emre ile beraber gidip hastanede ziyaret ettiniz. Nihat Özdemir'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var, onları atın." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı