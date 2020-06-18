Son dakika haberleri | Aziz Vlas'ın mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı - SİVAS
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Son dakika haberleri | Aziz Vlas'ın mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı - SİVAS

Son dakika gelişmesine göre Avrupa'da adına 1200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'ın Sivas'taki mezarının, inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı.

18.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:45

Avrupa'da adına 1200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'ın Sivas'taki mezarının, inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Gökmedrese Mahallesi'ndeki Aziz Vlas'ın mezarında inceleme yapan Vali Salih Ayhan, mezarın çevresinde yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarında bulunan, Selçuklu dönemine ait 25 sikkeyi de inceleyen Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izni ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayıyla, alanda kazı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Ayhan, Aziz Vlas'ın mezarının arandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "Kazı çalışmalarının manası ve özü, buradaki halk tabiriyle 'göz evliyası' olan ve Aziz Vlas olarak bilinen kişinin mezarını aramak değil. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum." dedi.

Belediyenin bölgede güzel bir çevre düzenlemesi yapacağını anlatan Vali Ayhan, "Bu çalışma yapılmadan önce bölge eski bir yerleşim yeri olması hasebiyle herhangi bir tarihi eser, tarihi bir doku, tarihi bir değer var mı, yok mu ona bakılıyor." diye konuştu.

Sikke ve tandır bulundu

Aziz Vlas'ın Hristiyanlığın önemi temsilcilerinden biri olduğunu aktaran Ayhan, "Aziz Vlas önemli bir şahsiyet. Bizim burada ve Avrupa'da birçok yerde ismi zikredilen ve Sivas için de inanç turizmi için de önem arz eden bir kişidir. Dolayısıyla onun mezarının etrafını güzelce rehabilite etmek ve çevre düzenlemesi yapmak için bu kazının yapılması gerekmektedir ve kazı da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kazı çalışmaları sırasında Selçuklu dönemime ait sikkeler ve tandır bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sivas'ın inanç turizminde iyi bir noktada olması gerekiyorsa bu değerleri önemseyip, kabullenip, sahip çıkıp etrafını muhafaza ederek ulusal ve uluslararası turizme açılması gerekiyor. Dolayısıyla buna yanlış mana vermemek, yanlış yorumlanmamak gerektiğinin de özellikle altını çizmemiz gerekmektedir. Bu bizim değerimiz, Sivas'ın geçmişinde var olan, Hristiyan dininde önemli bir şahsiyet. Yüzlerce kiliseye ismi verilen ve Avrupa'da ismi bilinen bir şahsiyet. Bu değerlerimize sahip çıkacağız ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası inanç turizminde de yeri olacak."

Ayhan, çalışmaya katkı sunan kurumlara teşekkür ederek sürecin güzel yönetildiğini, bu süreçte de kamuoyunun en güzel şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aziz Vlas'ın 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı biliniyor

Bazı bilimsel makalelere de konu olan Aziz Vlas'ın 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı biliniyor. Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından Aziz Vlas, sağlığında bir hekim olarak halka yakınlığıyla biliniyor. Vlas'ın öldürülmesi sırasında gerçekleştiği iddia edilen mucizelerin, onu bir aziz haline getirdiği belirtiliyor.

Adı Rumca ile Latinceye Blasios, Fransızcaya Blaise, Almancaya Blasien olarak geçen ve azizlik sıfatı Vatikan tarafından 1527 yılında resmen onaylanan Aziz Vlas, Hristiyan mitolojisinde cerrahların, bağcıların, balıkçıların ve mimarların hamisi olarak yer alıyor.

Son dakika haberleri | Aziz Vlas'ın mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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