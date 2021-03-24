Son dakika haberleri: Azınlık cemaati temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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Son dakika haberleri: Azınlık cemaati temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

24.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:13
Son dakika haberleri: Azınlık cemaati temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Son dakika haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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