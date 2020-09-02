Son dakika haberleri... Azez'de DEAŞ'ın 4 ayrı hücre evine baskın
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Son dakika haberleri... Azez'de DEAŞ'ın 4 ayrı hücre evine baskın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Azez'de terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 4 ayrı hücre evine operasyon gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri... Azez'de DEAŞ'ın 4 ayrı hücre evine baskın
02.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:49

Azez'de terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 4 ayrı hücre evine operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda çok sayıda patlayıcı madde, kullanılmayı hazır bomba düzeneği ile silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildi.

Suriye Görev Gücü Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 6 Haziran-10 Ağustos arasında yürütülen planlı çalışmalarda Azez'de terör örgütü mensuplarının kullandığı 4 hücre evi tespit edildiği açıklandı. Söz konusu hücre evlerine Suriye Görev Gücü kapsamında eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzeneği, 4 bin 650 adet fünye, patlayıcı düzeneği hazırlamak için kullanılan çok sayıda devre, mıknatıs, kablo gibi elektronik malzeme, yaklaşık 23 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş şekilde kullanılmaya hazır 8 kilogramlık 1 el yapımı patlayıcı (EYP), 5 el bombası, 4 Kalaşnikof tüfek ve mühimmatı, 7 tabanca, 62 susturucu, 18 Kanas dürbünü, 2'si mesafe ölçümlü 11 dürbün, 15.44 gram esrar, 110 gram amfetamin ele geçirildiği ifade edildi.

Tahkikatlar sonucunda olay ile ilgili yakalanan ve aralarında üst düzey sorumlularının da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi toplam 10 kişinin de haklarındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri Azez Adli Makamlarınca tutuklandığı bildirildi. - AZEZ

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Kaynak: İHA

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