Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu
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Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu

05.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:13

Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu Baykar tarafından Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimi verilen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne mensup 77 asker eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu

İSTANBUL - Baykar tarafından Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimi verilen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne mensup 77 asker eğitimlerini başarıyla tamamladı. SİHA pilotu, görev komutanı, faydalı yük operatörü ve teknisyen olarak görev yapacak Azerbaycanlı askerler, sertifikalarını Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende aldı.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 77 Azerbaycan askeri, Baykar tarafından verilen Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 4 aydır devam eden eğitimler sonunda SİHA pilotu, görev komutanı, faydalı yük operatörü ve teknisyen olarak Azerbaycan Ordusu'nda görev yapacak askerlerin sertifikaları düzenlenen mezuniyet töreninde verildi.

Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ev sahibi olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hazır bulundu. Törene, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Khazar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Namiq İslamzade, Azerbaycan Türkiye Askeri Ataşesi Albay Müşfig Mammadov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı ve Personel Başkanı Albay Elşad Panahov ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Elçin Ahunov da katıldı.

Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu
Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu
Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu
Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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