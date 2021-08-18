Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı
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Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 94 tam donanımlı itfaiye aracı, ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, sevgi gösterileri eşliğinde Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan...

- Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

ARTVİN - Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 94 tam donanımlı itfaiye aracı, ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, sevgi gösterileri eşliğinde Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkemizden ayrıldı.

Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler görevlerini tamamladı. 94 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 380 kişilik yangın söndürme ekibi, Azerbaycan'a dönüş için sabah erken saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesine geldi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yapmak için hazırlık yapan Azerbaycanlı ekibe bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu. AFAD Artvin İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Azeri itfaiyecilere çiçek takdimi edilerek alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı
Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı
Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı
Son dakika haberleri... Azerbaycan yangın söndürme ekipleri sevgi gösterileriyle ülkeden ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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