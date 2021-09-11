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Son dakika haberleri! Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi

Son dakika haberleri: Azerbaycan ve Türk askerlerinin, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde katıldığı ortak askeri tatbikatının sona erdiği duyuruldu.

Azerbaycan ve Türk askerlerinin, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde katıldığı ortak askeri tatbikatının sona erdiği duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın'da iki kardeş ülke askerlerinin düzenlediği ortak taktiksel muharebe tatbikatlarının sona erdiği bildirildi. Tatbikatta, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvetlerinin zorlu arazide keşif yapma, yollarda pusu kurma, düşmanı tespit etme, düşmanı etkisiz hale getirme, düşmanın sabotaj timini etkisiz hale getirme, düşmana gizli şekilde yaklaşma ve diğer görevleri başarıyla yerine getirdiği aktarıldı. Her iki ülke askerlerinin tatbikatta görevlerini icra ederken yüksek profesyonellik gösterdikleri ifade edildi. - BAKÜ

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