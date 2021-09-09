Son dakika haberleri... Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor
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Son dakika haberleri... Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Son dakika haberleri... Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı gerçekleştirilen ortak tatbikatlar askeri özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ediyor.

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı gerçekleştirilen ortak tatbikatlar askeri özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ediyor.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde 6 Eylül'de ortak tatbikatlar başlatılmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Laçın'da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ettiği bildirildi. Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde keşif yapmak, bağlantı yollarında pusu kurmak, arazide bulunan terör ve sabotaj guruplarının yok edilmesi, engelleri geçerek düşman hedeflerine yaklaşma gibi görevler icra ettiği kaydedildi. Ayrıca tatbikatta, özel kuvvetlerin görevleri başarılı bir şekilde icra ettiği aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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