Son dakika haber | Azerbaycan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ilave ekipler gönderiyor
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Son dakika haber | Azerbaycan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ilave ekipler gönderiyor

Son dakika haber | Azerbaycan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ilave ekipler gönderiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye'ye gönderiyor.

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye'ye gönderiyor.

Azerbaycan'ın Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteği devam ediyor. Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye'ye göndereceği bildirildi. Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 "BE-200ÇS" model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz'da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz'da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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