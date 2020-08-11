Son dakika haberleri! Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar sürüyor Son dakika güncel haberi: Azerbaycan ve Türkiye kara kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Azerbaycan ve Türkiye kara kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarında yer alan kara kuvvetlerinin zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat senaryosuna göre, kara unsurları tarafından modern silahlar kullanılarak düşman saldırısını geri püskürtme görevlerinin başarıyla icra edildiği vurgulandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA