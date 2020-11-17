Son dakika haberleri: Azerbaycan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika gündem haberi: AZERBAYCAN'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

AZERBAYCAN'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Görüşmelere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tezkere üzerine söz alan siyasi parti grup temsilcileri tezkereye 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı. AK Parti Grubu adına söz alan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, tezkerenin Azerbaycan için önemine dikkat çekerek, tüm partileri destek vermeye çağırdı. Karabağ'ın tarihi sürecini anlatan Yılmaz, "Ermenistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Karabağ'ı 30 yıl boyunca kontrol altında tutmuştur. Bu süre zarfında Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu'nun öncülüğündeki diplomatik çözüm arayışlarını sürdürmüştür. Minsk Grubu, Ermenistan'ın gayri hukuki ve gayri meşru işgal girişimini sonlandırmak konusunda somut hiçbir adım atamamıştır. Minsk Grubu'nun ilgisizliğinden de cesaret alan Ermenistan 27 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Engin Altay da Azerbaycan için, 'kardeşlerimiz' ifadesini kullandı. Altay, CHP olarak tezkereye olumlu oy kullanacaklarını kaydederek, "Azerbaycan ziyaretimiz sırasında bomba füze atılan yerleri gezdik. Azerbaycan'da diş ağrırsa biz de baş ağrır. Oraya asker gönderme konusunda Meclis'te güçlü bir mutabakat olduğunu görüyoruz ve bunu dünyaya gösteriyoruz" diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de "Gazi Meclisimize gönderilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak yürekten ve candan destek verdiğimizi belirtiyor, hükumetimizin gayretlerine teşekkür ediyor, tezkerenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek şanlı askerimize Cenab-ı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyoruz" diye konuştu.İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ahad Andican, "Tezkereye olumlu oy vereceğimizi söylüyorum ve iktidarın, muhalefetin de desteğiyle sürdürdüğü politikaları aynen sürdürmesi gerektiğini söylüyorum. Ama geleceğe yönelik de adımlar atılması ve bir strateji oluşturulması gerektiğini söylüyorum" dedi.Meclis'te 4 partinin oyları ile kabul edilen tezkere ile Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer alması kararlaştırıldı. Bu çerçevede; Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre Türkiye'den sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca Türkiye'nin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olacak. Bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olması öngörülen tezkerenin süresi bir yıl olarak düzenlendi.

Konuşmalar sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri AK Parti Grubu'nda tepkiye neden oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Altay'ın eleştirisine tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR