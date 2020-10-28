Son dakika haberleri! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter şehrini hedef alıyor
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Son dakika haberleri! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter şehrini hedef alıyor

28.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:37
Son dakika haberleri! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter şehrini hedef alıyor

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Ermenistan güçlerinin Terter bölgesi topraklarına roket ateşine tuttuğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin 'Smerç' füzesi ile Terter şehrindeki sivillere saldırdığı, saldırıda  kimsenin yaralanmadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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