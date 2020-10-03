Son dakika haberleri | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan köyleri hedef alıyor

Son dakika haberler: Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi.

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğunu ancak Ermenistan ordusuna karşı tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı