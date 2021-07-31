Son dakika haberleri! Azerbaycan orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye 53 itfaiye aracı gönderdi

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ikinci grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ikinci grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Bakanlığa bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı. Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.

Bu ülke tarafından daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov