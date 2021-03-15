Son dakika haberleri: Azerbaycan Ordusu geniş kapsamlı tatbikatlara başladı
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Ordusu geniş kapsamlı tatbikatlara başladı

15.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:13
Son dakika haberleri: Azerbaycan Ordusu geniş kapsamlı tatbikatlara başladı

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Ordusu, geniş kapsamlı taktiksel tatbikatlara başladı.

Azerbaycan Ordusu, geniş kapsamlı taktiksel tatbikatlara başladı.

Azerbaycan Ordusu'nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verileceği kaydedildi.

Dağlık ve zorlu coğrafi arazilerde düzenlenen tatbikatlarda, roket ve topçu birlikleri, havacılık, Özel Kuvvetler arasındaki koordinasyon ve askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Askeri tatbikatlar 18 Mart'a kadar devam edecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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