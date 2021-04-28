Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı
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Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı

Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Ordusu'nun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi" ifadelerine yer verildi.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı
Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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