Son dakika haberleri | Azerbaycan Lerik'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri | Azerbaycan Lerik'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri | Azerbaycan Lerik'teki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazideki bir ormanda çıkan yangını söndürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazideki bir ormanda çıkan yangını söndürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan ormanda çıkan yangını söndürmeye ve önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada 1 helikopter, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarının rüzgarlı ve zorlu arazi şartlarına rağmen sürdüğü ifade edildi. Yangında dağlık arazideki kuru ot, çalı, ağaç ve ağaç köklerinin yandığı kaydedilen Bakanlık açıklamasında, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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