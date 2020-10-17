Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
17.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:26
Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov