Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
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Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

17.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:26
Son dakika haberleri: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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