Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Laçın'daki ortak tatbikat, bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet ediyor

Son dakika haber... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde düzenlediği ortak tatbikatın bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet ettiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde düzenlediği ortak tatbikatın bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet ettiğini bildirdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye ve Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde düzenlediği ortak tatbikatı eleştiren açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası sınırları içinde çeşitli tatbikatlar yapmanın her devletin egemen hakkı olduğunu vurgulayan Abdullayeva, "Azerbaycan bugüne kadar kendi topraklarında ortak ülkelerin katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat gerçekleştirdi. Laçın'da başlatılan ortak tatbikat de benzer bir adımdır ve bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan'ın uzun yıllar sürdürdüğü işgal ve saldırganlık politikalarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden unsur olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Laçın'da ortak tatbikata başlamış, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından bu tatbikatın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu yönünde açıklama yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov