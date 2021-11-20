Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Brüksel zirvesinin ek fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 15 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili, "Brüksel zirvesinin ek fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 15 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Abdullayeva, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in 19 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını ve bir toplantı düzenleme önerisinde bulunduğunu hatırlattı. Azerbaycan'ın her zaman siyasi diyaloğa açık olduğunu ve bu tür temasları memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Abdullayeva, Azerbaycan'ın, Michel'in Brüksel zirvesi kapsamında AB'nin arabuluculuğunda iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi önerisini kabul ettiğinden bahsetti. Azerbaycan'ın çatışma sonrası dönemin gerçekleri konusundaki tutumunun uluslararası platform başta olmak üzere birçok yerde Aliyev tarafından defalarca dile getirildiğini belirten Abdullayev, "Bu bağlamda Brüksel zirvesinin ve bu kapsamda yapılacak toplantının ek fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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