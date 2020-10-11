Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Ateşkese rağmen Ermeniler Gence, Ağdam ve Terter'i vurdu
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Ateşkese rağmen Ermeniler Gence, Ağdam ve Terter'i vurdu

11.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:33
Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Ateşkese rağmen Ermeniler Gence, Ağdam ve Terter'i vurdu

Son dakika habere göre Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün yerel saat ile 12.00'de başlayan ateşkesin üstünden 24 saat geçmeden, Ermeni güçleri ateşkesi ihlal ederek Gence, Ağdam ve Terter kentlerine füze ve topçu ateşiyle saldırdı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün yerel saat ile 12.00'de başlayan ateşkesin üstünden 24 saat geçmeden, Ermeni güçleri ateşkesi ihlal ederek Gence, Ağdam ve Terter kentlerine füze ve topçu ateşiyle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırılarda özellikle Gence'de 7 sivil hayatını kaybederken, çocuklar dahil 34 kişinin de yaralandığını belirtti.   

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ateşkesin hemen ardından Azerbaycan'ın Ağdam ve Terter bölgeleri Ermenistan güçleri tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Birkaç saat sonra güçleri Hadrut ve Cebrail yönünde saldırı girişiminde bulundu. Sugovuşan'da Ermeni askerlerinin cesetlerini toplayan ve beyaz bayraklı bir Azerbaycan ambulansının, Ermenistan güçleri tarafından vurulması sonucu bir sağlık çalışanı ağır yaralandı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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