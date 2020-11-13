Son dakika haberleri | Azerbaycan'dan Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/YPG üyelerine soruşturma
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Son dakika haberleri | Azerbaycan'dan Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/YPG üyelerine soruşturma

13.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:19
Son dakika haberleri | Azerbaycan'dan Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/YPG üyelerine soruşturma

Son dakika dünya haberi... Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerine soruşturma açıldı.

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerine soruşturma açıldı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerine soruşturma açtığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten askerlere karşı terör eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, terör örgütü üyeleriyle ilgili "saldırgan savaş yürütme", "organize şekilde kasten adam öldürme" ve "Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme" suçlarıyla soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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