Son dakika haberleri! Azerbaycan'da şehit ve gazi ailelerine yeni proje

Azerbaycan'daki Türk iş adamları şehit ve gazi ailelerine destek için "Tek Millet, Tek Yürek" Uluslararası İnsani Yardım Projesini başlattı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycanlı milletvekili Ramil Hasan'ın başlattığı proje kapsamında başta eğitim olmak üzere şehit, gazi ve yaralıların ailelerine destek sağlanacak. Azerbaycan ile Türkiye arasında mükemmel bir kardeşlik örneği olan proje kapsamında 44 günlük savaşta Azerbaycan için canlarını feda eden şehit, yaralı, gazi ve ailelerine kapsamlı destek verilecek. İlk olarak Ucar bölgesinden başlayan yardımlar daha sonra, Şeki ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak genişlemeye devam edecek.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, projenin detaylarını düzenlenen basın toplantısında anlattı. Azerbaycan'ın son 2 ay içerisinde çok tarihi bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Büyükfırat, "Her zaman bizim gönlümüzde ağır olan bu Karabağ meselesinin çözümüne vesile oldu. Karabağ'ın kurtarılmasıyla birlikte kazanılmış bütün şehirlerin yeniden imarı söz konusu. 1 milyon insanın tekrar bu bölgeye geri gidişi var. Karabağ'ın yeniden kalkınması süreci içerisinde bizler burada yaşayan halk, Türkiye'nin, Türk halkının elçileri olarak bu gönül köprüsünü kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karabağ'ın imarında bizim üzerimize düşen vazifeyi yapacağız"

Projeyi anlayan Büyükfırat, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Özellikle şehit ailelerine ulaşmakta, şehit ailelerine yardım, şehit ailelerinin çocuklarıyla ilgili gelecekte onlara verebileceğimiz en önemli katkı diyebiliriz. Çünkü şehitler bizim için, vatan için, ülke için yapılması gereken en büyük şeyi yaptılar. Bizzat canlarını feda ederek onlar kendi imtihanlarını verdiler. Şu anda biz yaşayanlara esas görev düşüyor biz yaşayanlara, biz iş adamlarına, mevki makam sahibi herkese görev düşüyor. Şehitler görevini yaptı bizler de yapacağız. Biz de onların ailelerine, çoluk çocuğuna sahip çıkarak ve yeniden bu ailelerin tekrar Karabağ'a dönüşünde ne yapabiliriz kısmında çalışıyoruz. Biz Türkiye halkının bir nevi burada gönül elçisi olmak istiyoruz. Sayın Büyükelçimiz Erkan Özoral'ın himayesinde biz burada, sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok alanda Karabağ'ın imarında bizim üzerimize düşen vazifeyi yapacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında, şehit, gazi ve yaralıların aileleri, çocukları ve yakınlarının eğitimlerini Türkiye'de devam etmeleri için eğitim kurumlarıyla görüşmelere başlandı. Bu ailelerin çocuklarının eğitimlerine Türkiye'de devam etmeleri için eğitim kurumlarınca burs ayarlanacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı