Son dakika haberleri | Azerbaycan'da, polis memurunu darbettiği için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili tutuklandı
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Son dakika haberleri | Azerbaycan'da, polis memurunu darbettiği için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili tutuklandı

Son dakika haberleri | Azerbaycan'da, polis memurunu darbettiği için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'da, hakkında bir polis memurunu darbetmek suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Eldeniz Selimov tutuklandı.

Azerbaycan'da, hakkında bir polis memurunu darbetmek suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Eldeniz Selimov tutuklandı.

Azerbaycan Milli Meclisinin olağanüstü toplantısında, 98 "Evet" ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Selimov, önce gözaltına alındı, daha sonra hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, Selimov'un tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Selimov ile bir polis memur arasında 29 Temmuz'da lokantada tartışma çıkmış, Selimov, polis memurunu darbetmişti.

Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri gereği saat 24.00'de kapatılması gereken lokantaya gelerek uyarıda bulunmuştu. Lokantada bulunan Selimov, milletvekilliğini gerekçe göstererek polisin uyarısını hiçe saymış, mekanı terk etmemişti. Selimov, uyarılarını sürdüren polis memurlarından birine şiddet uygulamıştı.

Darbedilen memurun şikayeti üzerine, hakkında soruşturma başlatılan Selimov, mensubu olduğu iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinden ihraç edilmişti.

Azerbaycan Milli Meclisi, olağanüstü toplantı gerçekleştirerek, Selimov'un dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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