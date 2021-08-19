Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Bakü'de ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere giden Azerbaycanlılar, Hazreti Hüseyin ve yakınlarını Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek andı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği camilere sadece aşı kartı olan kısıtlı sayıda kişi alındı.

Etkinliklere katılanlar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayında kan bağışı kampanyası, bu yıl da devam ettirildi.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Berkay İrem Derici Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da Kerbela şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:32:31. #1.15#

title