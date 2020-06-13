Son dakika haberleri! Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 9 bin 570'e yükseldi Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 570'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 196 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 9 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 309 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 375 bin 759 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA