Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi - Haberler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde Istanbul Photo Awards 2021 sergisi açıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, sergiyi gezerek bilgi aldı. Hacıyev, haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinin seçkin fotoğraflarını ilgiyle inceledi.

Beğendiği fotoğrafları yorumlayan Hacıyev'e, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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